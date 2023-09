Erfahrene Führungskraft bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung in Geschäftsentwicklung, Kundenbeziehungen und Kapitalbildung mit zu Angelo Gordon

Angelo, Gordon Co, L.P. ("Angelo Gordon" oder die "Firma"), eine 73 Milliarden US-Dollar* schwere alternative Investmentfirma mit Schwerpunkt auf Kredit- und Immobilieninvestitionen, teilte heute mit, dass Maja Lindstrom, ehemalige Managing Director, EMEA Business Development, bei Barings, als Managing Director zur Client Partnership Group der Firma gewechselt ist. Als erfahrene Führungskraft mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in Geschäftsentwicklung und Investor Relations wird Frau Lindstrom die Verbreiterung des Kundenstamms von Angelo Gordon in Nordeuropa und Israel vorantreiben. Sie wird in Kopenhagen tätig und Alan Isenberg unterstellt sein, Global Head der Client Partnership Group von Angelo Gordon.

"Wir freuen uns sehr, Maja bei Angelo Gordon willkommen zu heißen. Sie wird uns dabei helfen, unsere Präsenz vor Ort und unser institutionelles Netzwerk in Europa auszubauen", so Isenberg. "Wir sind fest davon überzeugt, dass wir mit Majas langjähriger Erfahrung und ihren weitreichenden institutionellen Beziehungen optimal aufgestellt sind, um einer anspruchsvollen Investorengemeinschaft neue Möglichkeiten zu bieten."

"Angelo Gordon ist bei institutionellen Anlegern weltweit bekannt, und ich freue mich, zu diesem bedeutenden Zeitpunkt in der Entwicklung der Firma beizutreten. Ich werde dazu beitragen, unseren Kundenstamm zu erweitern und zu diversifizieren und gleichzeitig die langjährigen Partner von Angelo Gordon zu unterstützen", ergänzt Maja Lindstrom.

Vor ihrer Tätigkeit bei Barings war Maja Lindstrom als Director, EMEA Business Development, bei Babson Capital Management tätig. In früheren Karrierestationen trug sie Verantwortung als Mitglied von Investor Relations- und Vertriebsteams bei Armajaro Asset Management und Storm Capital Management. Sie schloss ihr Studium an der Westminster University mit einem Bachelor of Arts in Wirtschaft mit den Schwerpunkten Finanzen und Marketing mit Auszeichnung ab.

ÜBER ANGELO, GORDON CO., L.P.

Angelo, Gordon Co, L.P. ("Angelo Gordon") ist eine führende alternative Investmentgesellschaft, die im November 1988 gegründet wurde. Derzeit verwaltet das Unternehmen Vermögenswerte von rund 73 Milliarden US-Dollar* mit Schwerpunkt auf Kredit- und Immobilienstrategien. Angelo Gordon beschäftigt über 650 Mitarbeitende, darunter mehr als 200 Investmentfachleute, und unterhält seinen Hauptsitz in New York sowie Niederlassungen in den USA, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter www.angelogordon.com.

*Die derzeit von Angelo Gordon (die "Firma") angegebenen AUM im Umfang von etwa 73 Milliarden US-Dollar zum 31. Dezember 2022 spiegeln die Hebelwirkung auf Fondsebene wider. Bis zum 15. Mai 2023 berechnete die Firma ihre AUM als verwaltetes Nettovermögen ohne Hebelwirkung. Dies resultierte in einem AUM von ungefähr 53 Milliarden US-Dollar zum 31. Dezember 2022. Der Unterschied kommt durch eine Änderung bei der Berechnung der AUM-Kennziffer zustande und reflektiert keine wesentliche Änderung im Anlageberatungsgeschäft der Firma. Eine Beschreibung der Faktoren, die die Firma bei der Berechnung der AUM berücksichtigt, finden Sie in der hier verlinkten Offenlegung.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230913316860/de/

Contacts:

MEDIENKONTAKT

Für Angelo Gordon:

Kaitlin Bilby Stephanie Barry

(212) 692-8231 (212) 692-8266

Media@angelogordon.com

Amanda Shpiner Nathaniel Garnick

Gasthalter Co.

(212) 257-4170