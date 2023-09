Tel Aviv, Israel und New York (ots/PRNewswire) -Begrüßt Ayleen Charlotte als Betrugsberaterin und Fürsprecherin für BankkundenBioCatch, der weltweit führende Anbieter von digitaler Betrugs- und Geldwäscheerkennung und -bekämpfung, der auf verhaltensbiometrischer Intelligenz basiert, kündigte heute eine Reihe von Live-Bedrohungsgespräch Terminen und Gastrednern für Veranstaltungen in ganz Europa und den Vereinigten Arabischen Emiraten an. BioCatch created Threat Talk Live wurde ins Leben gerufen, um Betrugsbekämpfer aus der Banken- und Finanzbranche zusammenzubringen, um die Betrugs- und Finanzkriminalitätslandschaft sowie die neuesten verfügbaren Techniken zum Schutz der Kunden vor der zunehmenden Bedrohung durch Betrug und Geldwäsche zu diskutieren, auszutauschen und zu erkunden.Liebesbetrügereien - bei denen ein Betrüger eine Person dazu bringt, sich in sie zu verlieben, um Geld zu stehlen - können online und im wirklichen Leben vorkommen. Da diese Betrügereien für die Opfer sowohl finanziell als auch emotional verheerend sein können, begrüßte BioCatch kürzlich Ayleen Charlotte als Scams Advisor und Banking Customer Advocate, um bei Live-Bedrohungsgespräch-Veranstaltungen in Mailand, Frankfurt, Zürich und Dubai mit seiner globalen Community von Betrugsbekämpfern zu sprechen. Weitere Redner dieser Reihe sind Peter Hessel (Frankfurt), Mari Lundberg (Stockholm) und Jorij Abraham (Amsterdam),Charlotte, ein Opfer eines Liebesbetrugs, das zur Heldin wurde und Gegenstand der Netflix-Dokumentation "The Tinder Swindler" aus dem Jahr 2022 ist, arbeitet mit BioCatch zusammen, um die Bankengemeinschaft darüber aufzuklären, wie wichtig es ist, die menschliche Seite des Betrugs im Auge zu behalten, wenn es um Regulierung, Erstattung, digitale Transformation und Sicherheitsinitiativen und -entscheidungen geht."Ich möchte meine Erfahrung nutzen, um die Schande und das Tabu des Betrugs zu beseitigen. Liebes- und andere Betrügereien werden aus Verlegenheit oft nicht gemeldet", sagt Charlotte. "Ich kämpfe dafür, das Stigma und die Scham zu beseitigen, die Opfer oft erleben, und sie zu befähigen, sich zu engagieren. In meiner Arbeit mit BioCatch möchte ich, dass Regierungsbehörden, Banken und andere Organisationen aus meiner Geschichte lernen und Richtlinien und Technologien implementieren, um Betrug zu verhindern und aufzudecken und gleichzeitig die Art und Weise zu verbessern, wie sie Betrugsopfern helfen, die sich an sie wenden. BioCatch teilt meine Leidenschaft, Banken dabei zu helfen, diese Art von Betrug zu stoppen, bevor sie Leben ruinieren."Heute sind Betrügereien weltweit die am schnellsten wachsenden Finanzkriminalität. Jüngste BioCatch-Betrugsuntersuchungen aus dem Jahr 2023 zeigen, dass Betrügereien inzwischen mehr als 50 % aller Betrugsfälle in der EMEA Region ausmachen, während Sprachbetrug in APAC, wo Betrügereien erschreckende 54 % aller Betrügereien ausmachen, im Vergleich zum Vorjahr um 200 % gestiegen sind. BioCatch verzeichnet auch in Nordamerika und Lateinamerika einen ähnlichen Anstieg, wobei letzteres einen Anstieg der Social-Engineering-Betrügereien um 20 % verzeichnet hat, basierend auf vorläufigen BioCatch Untersuchungen, die für bevorstehende Trendberichte über Betrug im digitalen Banking durchgeführt werden.Im Vorfeld des Cybersecurity Awareness Month im Oktober und bis Ende des Jahres werden Charlotte und andere weltweit anerkannte Vordenker und Befürworter der Betrugsbekämpfung mit BioCatch auf einer Vielzahl von Plattformen und Veranstaltungen der Finanzbranche zusammenarbeiten, einschließlich bevorstehender Auftritte bei den folgenden Veranstaltungen:- 13. September: BioCatch Threat Talk Live Frankfurt BANKINGCLUB- 19. September.: BioCatch Threat Talk Live Kopenhagen- 21. September.: BioCatch Threat Talk Live Mailand- 28. September: BioCatch Threat Talk Live Stockholm- 19. Oktober: Transform Finance Frankfurt- 24. Oktober: BioCatch Threat Talk Live Amsterdam- 31. Oktober.: BioCatch Threat Talk Live Zürich- 07. November: BioCatch Threat Talk Live Dubai"Wir sind begeistert, Ayleen als Berater zu haben. Wir entwickeln Lösungen zur Abwehr von Betrug, der oft zu tragischen menschlichen Geschichten führt", sagte Jonathan Daly, Chief Marketing Officer bei BioCatch. "Wir sind uns der Herausforderungen bewusst, mit denen Banken konfrontiert sind, wenn es darum geht, schnell und effektiv auf Betrügereien zu reagieren, daher haben wir unsere Live-Bedrohungsgespräch Reihe als eine weitere Möglichkeit entwickelt, Betrugsbekämpfer und Anwälte zusammenzubringen, um ganzheitliche Lösungen zu entwickeln, die Menschen vor diesen verheerenden Verbrechen schützen."Informationen zu BioCatchBioCatch steht an der Spitze der digitalen Betrugserkennung und leistet Pionierarbeit im Bereich der verhaltensbiometrischen Intelligenz, die auf fortschrittlicher Kognitionswissenschaft und maschinellem Lernen basiert. BioCatch analysiert Tausende von digitalen Benutzerinteraktionen, um eine digitale Banking-Umgebung, in der Identität, Vertrauen und Einfachheit nebeneinander bestehen, zu unterstützen. Heute verlassen sich mehr als 25 der 100 weltweit führenden Banken und mehr als 100 der 500 größten Banken auf die Lösungen von BioCatch, um Betrug zu bekämpfen, die digitale Transformation zu erleichtern und Kundenbeziehungen auszubauen. Das Client Innovation Board von BioCatch, eine von der Industrie geleitete Initiative, an der American Express, Barclays, Citi Ventures, HSBC und die National Australia Bank beteiligt sind, arbeitet zusammen, um kreative und innovative Wege zur Nutzung von Kundenbeziehungen für die Betrugsprävention zu finden. Mit mehr als einem Jahrzehnt der Datenanalyse, über 80 eingetragenen Patenten und unübertroffenem Fachwissen ist BioCatch weiterhin führend in der Innovation, um zukünftige Herausforderungen zu meistern. 