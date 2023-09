Was lange währt, wird endlich gut! Nach Hindernissen und Verzögerungen im Hinblick auf den Launch des SMARTBROKER+ bekamen Interessierte Ende August im Rahmen eines Early Access erstmals Zugriff auf die vollständig neu entwickelte Trading-Plattform und damit auch auf die lang ersehnte App. Dabei legten die Hauptstädter ihre ganze Energie in ein State-of-the-art Frontend für iOS, Android und Web sowie einer exzellenten User Journey. Gleich bleibt dagegen das unschlagbare Preis-Leistungsverhältnis. So verbindet der SMARTBROKER+ als einziger Anbieter in Deutschland das umfangreiche Produktspektrum der klassischen Broker mit den äußerst günstigen Konditionen der Neobroker.

