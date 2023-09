The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.09.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.09.2023ISIN NameXS0968554609 FUKOKU MUTUAL LIFE13/UND.USH3698DBW32 UBS GROUP 18-UND.DE000NLB8EY2 NORDLB OPF S.1419 VARCH0026714276 DT.PFBR.BANK 06/23 SFXS0972735533 PACIFIC NATL FI.13/23 MTNDE000DZ1J3G6 DZ BANK IS.A314DE000A1RQBU2 HESSEN SCHA.13/19XS0972530561 ASML HOLDING N.V. 13/23AU3FN0044970 AT + T 2023 FLR MTNAU3CB0256899 AT + T 2023 MTNCH0428194226 UBS GROUP 18-UND.PTGGDAOE0001 FLOENE ENERG 16/23MTNXS1880365975 CAIXABANK S.A. 18/UND.FLRUS20259DAA54 COBA 13/23 REGSXS2112340679 BANIJAY ENT. 20/25 REGS