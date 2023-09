The following instruments on XETRA do have their first trading 14.09.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 14.09.2023Aktien1 CA24713H1001 Delota Corp.2 DE0005418404 INSTANT GROUP AG3 US0420682058 ARM Holdings PLC ADR4 US0537348775 Avinger Inc.Anleihen/ETF1 USK0479SAG32 A.P.Moeller-Maersk A/S2 EU000A3LNF05 Europäische Union3 XS2689949555 Rumänien, Republik4 XS2689949043 Rumänien, Republik5 XS2689948078 Rumänien, Republik6 XS2687921473 The Export-Import Bank of Korea7 XS2678138681 UTB Partners PLC8 XS2689949399 Rumänien, Republik9 USP93960AJ47 Trinidad & Tobago, Republik10 DE0001789360 Sachsen, Freistaat11 FR001400KR43 Agence Française de Développement12 IT0005562142 Banco BPM S.p.A.13 BE0002936178 Crelan S.A.14 XS2689049059 Deutsche Bahn Finance GmbH15 US608190AM61 Mohawk Industries Inc.16 FR001400KL23 Praemia Healthcare SAS17 US8426EPAG30 Southern Company Gas Capital Corp.18 US03027XCE85 American Tower Corp.19 DE000HLB5006 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale20 DE000HLB5014 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale21 USU75091AT28 S&P Global Inc.22 USAIE00016PSX47 Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF