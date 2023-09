Die Aktien von Fresenius SE befinden sich aktuell direkt am 10er-EMA im Tageschart in einem Aufwärtstrend. Am Vortag und am Dienstag sind die Papiere aber im jeweiligen Tageshoch am 10er-EMA nach unten abgeprallt. Der Stopp der Long-Position sollte weiter hochgezogen werden. Am Vortag hieß es im Insight: "Der 10er-EMA wurde erreicht, dann sackten die Papiere aber wieder etwas ab und gingen bei 28,58 Euro aus dem Handel. Der Stopp der Long-Position ...

