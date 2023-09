Beteiligungsgesellschaften haben meist einen schweren Stand an der Börse und notieren regelmäßig mit einem deutlichen Discount zum inneren Wert des Portfolios. Das ist bei der Aktie der Deutschen Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft - kurz: DEWB - nicht anders. Dabei hat die Gesellschaft mit Sitz in Jena durchaus prominente Aktien wie LAIQON und aifinyo im Depot. Wir ... The post DEWB: "Die Börse wird die operativen Erfolge honorieren" appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...