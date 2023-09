BörseOnline Flüssiggas-Index-Tracker

LNG (Liquefied Natural Gas) oder Flüssiggas ist eine Alternative zur Versorgung der Wirtschaft und der privaten Haushalte in Deutschland und Europa mit Erdgas. Bislang erhält Deutschland Lieferungen an LNG vor allem aus den USA, das über Terminals in den Niederlanden, Belgien oder Frankreich aufgenommen und verteilt wird. Zudem soll Qatar Energy ab 2026 Flüssiggas nach Deutschland liefern, für das ein eigenes LNG-Terminal in Brunsbüttel bereitsteht (vereinbart wurden 2,7 Milliarden Kubikmeter jährlich über einen Zeitraum von mindestens 15 Jahren).

Für die Aufnahme, Lagerung und Distribution sind Infrastrukturinvestitionen in Milliardenhöhe nötig - von Spezialtankern über LNG-Terminals bis hin zum Bahn- oder Pipeline-Transportnetzwerk. Gemeinsam mit dem Indexanbieter Solactive haben die Anlegermagazine BörseOnline und EURuro eine Anlagelösung entwickelt, die die Flaggschiff-Unternehmen der gesamten LNG-Wertschöpfungskette von der Exploration, Produktion bis zur Lager-, Liefer- und Verteilungsinfrastruktur investierbar machen. Der Market Maker für das Open-End-Zertifikat auf den BörseOnline-Flüssiggas-Index mit der ISIN DE000DA0ABT2 ist Morgan Stanley.

Die globalen Top 19 (ex China) in einem fixen Aktienkorb

Anleger erwerben mit dem Zertifikat keinen klassischen Index, sondern einen statischen Aktienkorb, der folgende 19 Unternehmen aus Industrienationen enthält: Air Liquide, Chart Industries, Cheniere Energy, Chevron, Dow, Enagas, Equinor, Friedrich Vorwerk, Gaztransport & Technigaz (GTT), Golar LNG, Hexagon (B), Linde plc, National Grid, Royal Vopak, Shell, Technip Energies, Tecnicas Reunidas und Worthington Industries. Knapp die Hälfte der Anlagen erfolgen also im Euro-Raum, über ein Drittel ist in US-Dollar investiert.

Die Komponenten werden einmal jährlich am ersten Handelstag im August gleichgewichtet. Entfernungen aus dem Index sind nur dann möglich, wenn das Unternehmen durch den Liquiditätsfilter fällt (durchschnittliches tägliches Handelsvolumen auf Monatssicht unter 250.000 US-Dollar), bei Spin-offs verbleibt das neue Unternehmen im Basket.

Der Aktienkorb ist als Net-Total-Return-Index konzipiert; so werden die Nettodividenden reinvestiert. Die Managementgebühr beträgt 1 Prozent p.a. und wird auf täglicher Basis dem Indexstand entnommen.

ZertifikateReport-Fazit: Das Open-End-Zertifikat auf den statischen Aktienkorb eignet sich für mittel- bis langfristig orientierte Anleger, die weltweit diversifiziert und branchenübergreifend auf die Unternehmen setzen möchten, die von der LNG-Produktion und dem Ausbau der LNG-Infrastruktur profitieren sollten. Neben dem Gaspreis sollten auch politisch-regulatorische Risiken im Auge behalten werden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf auf den BörseOnline-Flüssiggas- Index oder von Anlageprodukten auf den BörseOnline-Flüssiggas-Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen