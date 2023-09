NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Rio Tinto von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 5440 auf 6000 Pence angehoben. Analyst Patrick Jones schraubte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie seine Schätzungen für die Eisenerzpreise nach oben und entsprechend auch seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für die Bergbaukonzerne. Zwar seien die Stahlexporte aus Australien und Brasilien gestiegen. Doch die chinesische Nachfrage habe sich als überraschend robust erwiesen, da der Bedarf im Infrastrukturbereich die schwache Nachfrage aus dem dortigen Immobiliensektor kompensiere. Zur Hochstufung von Rio Tinto und Kumba verwies Jones auch auf die attraktiver gewordenen Bewertungen. Sein Favorit bleibt indes Anglo American mit einer "Overweight"-Empfehlung./gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2023 / 22:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2023 / 00:15 / BST

GB0007188757