Geschafft! Früher als vom AKTIONÄR erwartet ist die Amazon-Aktie auf ein neues 52-Wochen-Hoch gestiegen. Am Mittwoch ging der Titel mit einem Plus von 2,6 Prozent auf 144,85 Dollar aus dem Handel. Brian Nowak von Morgan Stanley sieht noch viel Potenzial, wenn es bei Amazon an dieser Stelle positiv weitergeht.

