So geht es für den DAX heute in den wichtigen Handelstag vor der EZB-Sitzung. Außerdem im Fokus: die Aktien von BMW und United Internet. Die Anleger am deutschen Aktienmarkt warten am Donnerstag mit Spannung auf die Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank. In der Frühe hielten sich die meisten Investoren zunächst weiter bedeckt. Der Dax verlor in den ersten Handelsminuten 0,15 Prozent auf 15 631,07 Punkte und der MDax der mittelgroßen Unternehmenswerte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...