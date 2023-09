Die sich eintrübende Konjunktur in der Eurozone und nicht zuletzt auch in Deutschland dürfte die Europäische Zentralbank heute Nachmittag von einer weiteren Zinserhöhung abhalten. Zwar ist die Inflation noch immer weit von ihrem Zwei-Prozent-Ziel entfernt, aber ein Stillhalten könnte eventuell auch als symbolischer Akt allein schon die Stimmung in den Unternehmen heben, was Investitionen angeht. ...

