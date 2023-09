24 Turbinen des Typs N163/5.X der Delta4000-Serie sollen in einen Windpark in Nordspanien, der von BAYWA zusammen mit einem spanischen Unternehmen entwickelt wird, geliefert und errichtet werden. Der Auftrag umfasst aber nicht nur dies, sondern auch einen 25-jährigen Servicevertrag für die Wartung der Anlagen. Im Rahmen der Vereinbarung soll NORDEX die Turbinen ab Sommer 2024 liefern und mit 5,9 Megawatt installierter Leistung auf Stahlrohrtürmen mit 125 Meter Nabenhöhe errichten. Der Windpark soll im Frühjahr 2025 in Betrieb genommen werden. Das gibt ordentlich Aufwind!



