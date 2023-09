Köln (ots) -PENNY eröffnet am Freitag (15.09.) offiziell seinen Eishockey-Meistermarkt in München. Nach Berlin ist es bundesweit der zweite Markt, der komplett im Clubdesign gehalten und nicht nur für Eishockey-Fans ein Magnet ist. Die Filiale in der Leonrodstraße 48 erstrahlt, nach einem aufwändigen Umbau, nun in den Clubfarben des deutschen Eishockey-Meisters aus der bayrischen Landeshauptstadt. Im Markt verströmen große Folierungen mit dem Konterfei der Spieler echtes Arena-Feeling, ebenso wie Fotos der Meistermannschaft. Weitere Hingucker sind die ausgestellte Replik der Meistertrophäe sowie die Nachbildung der Nordkurve, die eine bewusste Hommage an die Fans ist."Mit unserem Meistermarkt-Konzept schaffen wir einen Publikumsmagneten für Eishockey-Fans und alle, die besondere Märkte mögen. Wir verlängern unser umfassendes Engagement und machen es für unsere Kundinnen und Kunden erlebbar", so Jan Flemming, PENNY-Marketingchef im Vorfeld der Eröffnung.Seitdem PENNY als Sponsor Unterstützer des Deutschen Eishockeys ist, dekoriert das Unternehmen am Standort des jeweiligen PENNY DEL-Meisters einen PENNY-Markt im Club-Design. Nachdem sich in den ersten beiden Saisons des Engagements von PENNY die Eisbären Berlin zum Meister krönten, sicherte sich in der Saison 2022/2023 der EHC Red Bull München in einer packenden Finalserie den vierten Titel seiner Clubgeschichte.Christian Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey: "Der Gewinn unserer vierten Meisterschaft war ein sportlicher Meilenstein und Riesenerfolg für unsere gesamte Organisation. Wir durften den Titel im Anschluss gemeinsam mit unseren Fans im Olympiapark feiern, uns in das Goldene Buch der Landeshauptstadt München eintragen und wurden in der Bayerischen Staatskanzlei geehrt. Nun haben wir hier sogar einen eigenen PENNY Markt, der komplett in unserem Look erscheint. Darauf sind wir stolz. Wir danken PENNY für sein Engagement und seine Unterstützung."Tina Mangold, Vorsitzende der Geschäftsleitung der PENNY Region Süd, ergänzt: "Ich freue mich, dass wir nun unseren eigenen Meistermarkt haben. Wir sind in München mit 49 Märkten gut vertreten, aber so einen ungewöhnlichen Markt hatten wir bisher noch nicht. Ein echtes Highlight - nicht nur für die Münchner Fans. Wie zeigen uns damit auch in sportlicher Sicht als guter Nachbar."Die Eröffnungsfeier am PENNY-Meistermarkt in der Leonrodstr. 48 steigt am 15.September von 16 bis 20 Uhr. Zu diesem Anlass werden Meisterspieler vor Ort für Autogramme zur Verfügung stehen, zudem gibt es am Glücksrad und weiteren Gewinnspielen tolle Preise wie Tickets und Fan-Artikel zu gewinnen. Moderiert wird die Feier von Stefan Schneider, Stadionsprecher des Clubs.PENNY erzielte 2022 allein in Deutschland mit rund 2.150 Filialen und über 30.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von 8,8 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen:PENNY-Unternehmenskommunikation, Tel.: 0221-149-1050,E-Mail: presse@penny.deOriginal-Content von: PENNY Markt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59659/5602706