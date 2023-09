Unterföhring (ots) -14. September 2023. Nach der WM ist vor der WM: Die "TV total WOK WM" war erstmals vor 20 Jahren das heißeste Ereignis des Winters. Inzwischen gehört der Traditions-Wettbewerb zum Sport-Winter wie die Vierschanzentournee oder die Streif.Zum Jubiläum steigt die "TV total WOK WM" an dem Ort, an dem alles begann.Am Samstag, 11. November, bringt ProSieben wieder WM-Stimmung in die deutschen Wohnzimmer - mit der 15. "TV total WOK WM" live aus Winterberg.Das Erfolgsteam aus Elton und Ron Ringguth übernimmt auch in diesem feierlichen Jahr Moderation und Kommentar. Beim Start entlocken Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar den Fahrer:innen Erfolgsstrategien. Im Ziel interviewt Sophia Thomalla die Wok-Sportler:innen.Einer steht diesmal als allererster in den Startlöchern: Sebastian Pufpaff verspricht - nach seinem Bike-Unfall letzten Herbst - sich fünf Wochen vor der WM von Fahrrädern fernzuhalten, um sich 2023 den Weltmeister-Titel für den "TV total"-Wok zu sichern!Produziert wird die "TV total WOK WM" von Raab TV. Tickets gibt es ab sofort unter wok-wm.deDas ProSieben-WOK-Spektakel:Die "TV total WOK WM" am Samstag, 11. November, um 20:15 Uhr live auf ProSieben."TV total WOK WM - Das Qualifying" am Freitag, 10. November, auf ProSieben.Pressekontakt:Nathalie GalinaCommunications & PRUnit Show&Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1186email: nathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingStephanie Bruchnerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1166email: stephanie.bruchner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5602738