Mit (Turbo)-Calls auf Erholung von Lanxess setzen

Nach dem kräftigen Kursanstieg zum Jahresbeginn, der den Aktienkurs bis zum 3.2.23 auf bis zu 47,83 Euro beförderte, verlor die im MDAX gelistete Aktie des Spezialchemie-Konzerns Lanxess (ISIN: DE0005470405), die im frühen Handel des 4.9.23 bei 25,43 Euro ein neues Jahrestief verzeichnete, nahezu die Hälfte ihres Wertes.

Da die als positiv eingeschätzte Kooperation mit der kanadischen Standard Lithium nicht im schwachen Aktienkurs abgebildet sei, bekräftigten Experten in den neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 45 Euro (Warburg Research) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die Lanxess-Aktie. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 29 Euro erholen, wo sie zuletzt am 6.9.23 notierte, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 27 Euro

Der Société Générale-Call-Optionsschein auf die Lanxess-Aktie mit Basispreis bei 27 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SV9CCH0, Bewertungstag 15.12.23, wurde beim Lanxess-Aktienkurs von 26,04 Euro mit 0,16 - 0,17 Euro quotiert.

Gelingt der Lanxess-Aktie in spätestens einem Monat die Erholung auf 29 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,30 Euro (+76 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 23,283 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Lanxess-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 23,283 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DJ2CK77, wurde beim Lanxess-Aktienkurs von 26,04 Euro mit 0,28 - 0,29 Euro taxiert.

Legt die Lanxess-Aktie auf 29 Euro zu dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern die Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,57 Euro (+97 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 22,525 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Lanxess-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 22,525 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UK7K023, wurde beim Lanxess-Aktienkurs von 26,04 Euro mit 0,36 - 0,37 Euro gehandelt.

Beim Lanxess-Aktienkurs von 29 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,64 Euro (+73 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Lanxess-Aktien oder von Hebelprodukten auf Lanxess-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de