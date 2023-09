Die Investmentbanker von Morgan Stanley berichten von "Momentum" seit Anfang des zweiten Quartals bei globalen M&A-Transaktionen. Gemäß Daten von LSEG (früher Refinitiv) verdoppelte sich das Dealvolumen in der EMEA-Region auf 260 Mrd. US-Dollar im Q2. Auch die durchschnittliche Transaktionsgröße hat in der ersten Jahreshälfte angezogen (+22% z. Vj. auf 760 Mio. Dollar).Jens Maurer, nach dem Abgang des Co-Chefs Johann von Wersebe seit Kurzem alleiniger Leiter der deutschen Investmentbanking-Einheit, betonte, dass trotz des schwierigen Finanzierungsumfelds noch immer jeder dritte Dollar (34%) von Finanzinvestoren stammt. Das angestaute "Dry Powder" tut sein Übriges und dürfte in den ...

