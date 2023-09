Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Akteure an den Geldmärkten haben die EZB-Zinserwartungen in den letzten Tagen sukzessive erhöht, ohne dass es dafür valide Datenveröffentlichungen oder Zentralbankaussagen gegeben hätte, so die Analysten der Helaba.Vor allem die Spekulation "aus EZB-Kreisen", dass die Inflationsprojektion für das Jahr 2024 erhöht werden könnte, habe die eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung phasenweise auf über 70% steigen lassen. Unlängst habe der Wert noch bei rund 30% gelegen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...