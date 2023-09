Nach monatelanger Pause kommt in den deutschen IPO-Markt allmählich wieder Bewegung. Neben Birkenstock, Pharma Schott und Renk plant nun auch die Kosmetik-Kette Douglas Insidern zufolge einen Börsengang und damit ein Comeback, wie Reuters jüngst berichtete. Zu den begleitenden Banken könnten Goldman Sachs, Citigroup, Unicredit und die Deutsche Bank zählen. Konkret will Douglas Insidern zufolge im kommenden Jahr an die Börse gehen, wie die Nachrichten-Agentur Reuters mit Bezug auf Insider berichtete. ...

