Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research hat die Hawesko Holding AG im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12.) einen leichten Umsatzrückgang verbucht und aufgrund von Restrukturierungskosten einen Gewinnrückgang nach Steuern auf 3,5 Mio. Euro (Q2 2022: 4,8 Mio. Euro) verzeichnet. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel, nennt aber ein positives Rating.

Nach Analystenaussage liege das Unternehmen mit den ausgewiesenen Zahlen immer noch deutlich über dem Niveau vor Beginn der Corona-Pandemie. Nachdem bereits 2022 einige Sonderaufwendungen mit sich gebracht habe, werde auch das laufende Geschäftsjahr durch Restrukturierungskosten belastet. Hier seien im Sechsmonatszeitraum bereits 0,6 Mio. Euro angefallen. Außerdem habe die Hawesko-Gruppe umfangreiche Kostensteigerungen verzeichnet. Diesen sei vom Management mit Preiserhöhungen und Kostensenkungsmaßnahmen entgegenwirkt worden. Allerdings entfalte diese Maßnahme ihre Wirkung erst mit Zeitverzug. Deshalb rechne der Vorstand auch im zweiten Halbjahr 2023 mit einem niedrigeren Umsatz- und Ergebnisniveau. In der Folge nimmt der Analyst das Kursziel auf 44,00 Euro (zuvor 47,00 Euro) zurück, hebt das Rating aufgrund der Kursentwicklung aber auf "Kaufen" (zuvor: "Halten").



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 14.09.2023, 10:25 Uhr)



