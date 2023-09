Der französische Batteriehersteller und Renault-Partner Verkor hat mehr als zwei Milliarden Euro frisches Kapital erhalten. Das Geld soll in den Bau seiner Batteriezellenfabrik im Norden Frankreichs sowie in die Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten in Grenoble fließen. Wie Verkor mitteilt, hat das Unternehmen in seiner Serie-C-Finanzierungsrunde mindestens 850 Millionen Euro von Investoren generiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...