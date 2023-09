Der Goldpreis hat in letzter Zeit eine Phase gemischter Signale durchlebt. Während er in den letzten 24 Stunden ein leichtes Plus von 0,03 % auf 1910 US-Dollar verzeichnen konnte, liegt er auf Wochensicht mit einem Minus von 0,46 % im negativen Bereich. Aber was steckt hinter diesen Zahlen? Lassen Sie uns einen tieferen Blick auf die verschiedenen Elemente werfen, die den Goldpreis beeinflussen könnten.Anzeige:Ein wichtiger Faktor, der den Goldpreis beeinflusst, ist die Inflation. Der jüngste Bericht des US-Arbeitsministeriums weist eine interessante ...

Den vollständigen Artikel lesen ...