HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Basler mit "Hold" und einem Kursziel von 12 Euro in die Bewertung aufgenommen. Analyst Christian Glowa lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zwar die Stellung des Unternehmens als Weltmarktführer für Industriekameras und Bildverarbeitungslösungen und hob die hohen Chancen auf strukturelles Wachstum hervor. Die in der Corona-Pandemie getätigten hohen Investitionen trügen bislang aber keine Früchte, zudem leide der Konzern unter der Zurückhaltung der Kunden. Erst nach der Rückkehr der Nachfrage und des Produktionsvolumens dürfte Basler von einer starken Hebelwirkung profitieren, was zu einer raschen Steigerung der Betriebsmarge führen sollte./tav/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2023 / 07:41 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2023 / 07:50 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005102008

Megatrend Künstliche Intelligenz Steigen Sie jetzt ein und nutzen Sie die einmalige Chance, die Ihnen die KI-Revolution bietet! Wir zeigen Ihnen 3 ETFs für zukunftsorientierte Anleger. Hier klicken