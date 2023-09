DJ Beiersdorf senkt CO2-Fußabdruck bei Deo-Aerosoldosen

FRANKFURT (Dow Jones)--Beiersdorf will ab 2023/24 alle Deodorantdosen im europäischen Sortiment mindestens zu 50 Prozent aus recyceltem Aluminium herstellen sowie durch Materialreduktion mit einem um 11,6 Prozent niedrigeren Gewicht. Damit will der Hamburger Konsumgüterhersteller die CO2-Emissionen in der Wertschöpfungskette um rund 58 Prozent senken. Dies entspreche einer Verringerung von etwa 30 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr.

Alle Deodorantdosen, die im neuen Werk in Leipzig abgefüllt werden, beinhalten den Angaben zufolge mindestens 50 Prozent recyceltes Aluminium und seien leichter. Das recycelte Material, das zum Einsatz kommt, stamme aus dem europäischen Markt.

September 14, 2023

