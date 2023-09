Zürich (ots) -Seit über 50 Jahren prägt Freddy Burger die Schweizer Event-Szene wie kein anderer. Im laufenden Jahr werden seine Engagements gleich mehrfach ausgezeichnet und nominiert: Tony-Award für «Moulin Rouge», Prix Walo für «Oh läck Du mir!» und nun folgt eine Nomination von «Dällebach Kari» in acht verschiedenen Kategorien für den Deutschen Musical Theater Preis. Der Marktleader im Schweizer Musical-Business wartet bereits im kommenden Herbst mit dem nächsten Highlight auf. Erstmals kommt die englischsprachige Originalversion von Disney The Lion King in Zürich zur Aufführung.Dass Freddy Burger den richtigen Riecher im richtigen Moment hat, zeigt sich am Musical «Moulin Rouge»: Unlängst durfte Freddy Burger als Investor und Co-Produzent, gemeinsam mit Mehr-BB Entertainment einen Tony-Award für die beste Broadway-Produktion entgegennehmen. Anlässlich der Prix Walo-Preisverleihung im vergangenen Mai räumte das von Freddy Burger produzierte Musical «Oh läck Du mir!» die begehrte Trophäe ab.Die Thunerseespiele feierten diesen Sommer das 20-jährige Bestehen. Bundesrat Albert Rösti überraschte das Premierenpublikum mit einer persönlichen Grussbotschaft der Regierung kurz vor Spielbeginn. Er hat sich bei der Familie Burger für die Weiterführung der Erfolgsgeschichte bedankt. Auf der schönsten Seebühne Europas wurde vor einer atemberaubenden Naturkulisse die emotionale Geschichte des Berner Stadtoriginals «Dällebach Kari» gezeigt. Die Thuner Eigenproduktion ist gleich in acht verschiedenen Kategorien für den Deutschen Musical Theater Preis nominiert. Dies gelang bislang keiner anderen Schweizer Produktion. «Mit einem Dialektmusical in Deutschland eine derartige Resonanz auszulösen, macht mich stolz», sagt Freddy Burger. Am 9. Oktober 2023 findet die Preisverleihung im Theater des Westens in Berlin statt.Nun steht das nächste Highlight vor der Tür: Disney The Lion King kommt zum ersten Mal nach Zürich. Ab dem 23. November 2023 wird mit spektakulären Masken, Puppen und Kostümen die international gefeierte Bühnenadaption im Theater 11 Zürich zum Leben erweckt. Das Musical ist die erfolgreichste Produktion in der Geschichte des New Yorker Broadways und begeisterte über 110 Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Aufgrund der grossen Nachfrage wurde die Spielzeit vor wenigen Tagen um acht Wochen bis am 10. März 2024 verlängert.Pressekontakt:Freddy Burger Management, ZürichMarcel Theilermarcel.theiler@fbm.chOriginal-Content von: Freddy Burger Management, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100095523/100911211