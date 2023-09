Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Haemato AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12.) einen Umsatzanstieg um 10,5 Prozent auf 133,64 Mio. Euro erzielt und dabei ein EBIT von 5,26 Mio. Euro eingefahren. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und bestätigen das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei der auf 10,41 Mio. Euro (HJ 2022: 12,68 Mio. Euro) gesunkene Rohertrag durch eine sichtbare Reduktion beim Personalaufwand sowie bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen aufgefangen worden. Damit habe das EBIT im ersten Halbjahr 5,26 Mio. Euro betragen. Hierhin finde sich die derzeit laufende Optimierung der Geschäftsprozesse sowie der Erfolg bei den Effizienzsteigerungen wieder, die unter anderem zu einer Reduktion der Mitarbeiterzahl auf 52 (VJ: 76) geführt habe. Damit seien die Ergebniserwartungen von GBC übertroffen worden. Nach Darstellung der Analysten habe das HAEMATO-Management im Rahmen der Halbjahresberichterstattung keine Aussage zur Umsatz-Guidance gemacht, dafür aber die EBIT-Guidance bestätigt. Unverändert werde daher für das Geschäftsjahr 2023 ein EBIT in einer Bandbreite von 6 Mio. bis 8 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Mit Blick auf das in den ersten 6 Monaten 2023 erreichte EBIT stufe das Analystenteam die Unternehmens-Guidance als sehr konservativ ein. Im Rahmen des aktualisierten DCF-Bewertungsmodells ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 32,80 Euro (zuvor: 30,75 Euro) und erneuern das Rating "Kaufen".



