FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für TAG Immobilien von 9 auf 10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe seine Bewertungsmodelle für die Immobilienkonzerne nach den Halbjahreszahlen mit Blick auf das höhere Mietenwachstum aktualisiert und sehe die deutschen Wohnimmobilien-Titel weiter positiv, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die meisten Unternehmen hätten ihre Gewinnausblicke bestätigt und einige diese sogar angehoben. Seine Favoriten blieben Vonovia und Instone./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2023 / 07:05 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008303504

Megatrend Künstliche Intelligenz Steigen Sie jetzt ein und nutzen Sie die einmalige Chance, die Ihnen die KI-Revolution bietet! Wir zeigen Ihnen 3 ETFs für zukunftsorientierte Anleger. Hier klicken