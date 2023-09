Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Nach Wochen des Rätselratens über die nächsten Zinsschritte der EZB erhalten die Anleger diese Woche Klarheit, so die Börse Stuttgart.Am heutigen Donnerstag sei es so weit: Die Euro-Währungshüter würden sich zu ihrer turnusmäßigen Sitzung treffen und über die nächsten Zinsschritte entscheiden. Experten würden mittlerweile mehrheitlich von einer Zinserhöhung ausgehen. Das zeige sich auch am Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264), der diese Woche von 131,69 Prozentpunkten auf 130,58 Punkte falle. Neben dem EZB-Zinsentscheid hätten vor allem auch die am Mittwoch veröffentlichten US-Inflationsdaten Beachtung gefunden. Dabei sei die US-Inflation von 3,2% auf 3,7% gestiegen, die Kernrate sei allerdings von 4,7% auf 4,3% gesunken. ...

