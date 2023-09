Linz (www.anleihencheck.de) - Gestern wurden die amerikanischen Verbraucherpreise für den Monat August bekannt gegeben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Inflation sei mit 3,7% höher als von den Analysten prognostiziert ausgefallen und liege somit deutlich höher als im Vormonat (Juli 3,2%). Preistreibend hätten vor allem die erhöhten Preise für Energie gewirkt. So seien beispielsweise die Benzinpreise um 6,6% im Vergleich zum Vormonat gestiegen. Dies spiegele sich auch in der Kerninflation wider, denn die um Energie und Nahrungsmittel bereinigte Teuerungsrate verzeichne einen Rückgang von 4,7 auf 4,3%. (14.09.2023/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...