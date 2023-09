Die IHK Ulm lädt alle Interessierten zum 16. Tag der Versicherungswirtschaft unter dem Motto "Künstliche Intelligenz (KI) - Fluch oder Segen im Versicherungsvertrieb" ein. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft (BWV) Südwest e.V., dem Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) sowie dem Bundesverband der Assekuranzführungskräfte e.V. (VGA Köln) am 28.09.2023 in der IHK Ulm statt.Austauschen und diskutieren über den Einfluss von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...