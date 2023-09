clearvise hat im ersten Halbjahr 2023 nach Darstellung von SMC-Research die Stromproduktion um 12 Prozent gesteigert, musste wegen niedrigerer Strompreise aber einen Rückgang von Umsatz und Gewinn hinnehmen. Aus Sicht von SMC-Analyst Holger Steffen ist das Unternehmen aber etwas besser unterwegs, als vom Management erwartet, was zur Bestätigung von Kursziel und Kaufempfehlung geführt hat.

Die Stromproduktion von clearvise habe sich laut SMC-Research im ersten Halbjahr sehr erfreulich entwickelt, mit einer Steigerung des Outputs um 12 Prozent auf 277 GWh sei der Normwert unter Durchschnittsbedingungen fast punktgenau erreicht worden. Dass der Umsatz trotzdem um 12 Prozent auf 23,4 Mio. Euro zurückgegangen sei, liege an einem deutlichen Rückgang der Strompreise (insb. in Deutschland), die aber immer noch über dem Vorkrisenniveau liegen, so SMC-Research. Mit einem um Einmaleffekte bereinigten EBITDA von 17 Mio. Euro sei gleichwohl eine sehr respektable Marge von rd. 72 Prozent erzielt worden.

Im Gesamtjahr werde das berichtete EBITDA zusätzlich von einem Ertrag aus der Veräußerung der beiden finnischen Windparks in Höhe von bis zu 8,3 Mio. Euro profitieren. Obwohl die Anlagen nach dem voraussichtlichen Closing der Transaktion noch im September ab Oktober keinen Beitrag mehr zu Produktion, Umsatz und EBITDA leisten werden, habe das Management die Guidance für das laufende Jahr unverändert gelassen, die einen Output von 512 bis 555 GWh, einen Umsatz von 42 bis 45 Mio. Euro und einen bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 26 bis 29 Mio. Euro vorsehe. Das zeige, dass die Entwicklung in diesem Jahr sogar besser als geplant sei.

Auch für das künftige Wachstum sei mit einer Pipeline von aktuell 334 MW schon eine sehr gute Basis geschaffen worden. Die Analysten haben in ihrem Modell einen deutlichen Ausbau der Kapazitäten und darauf aufbauend ein dynamisches Umsatz- und Gewinnwachstum unterstellt. Trotz leichter Modifikationen am Modell sehen sie das Kursziel weiterhin bei 3,30 Euro, was unverändert eine deutliche Unterbewertung andeute. Sie bekräftigen daher ihr Urteil "Buy".

