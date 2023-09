Shell Deutschland und der auf Handelsimmobilien spezialisierte Investor Redos Gruppe wollen gemeinsam Ladeinfrastruktur in Deutschland aufbauen. Konkret sollen in den kommenden Jahren 57 Ladestandorte an Fachmarktzentren und weiteren Handelsstandorten deutschlandweit errichtet werden. Nach Angaben der Unternehmen, soll jeder Standort mit bis zu acht DC-Ladepunkten ausgestattet werden, die Leistungen ...

