Bosch strebt den Rückkauf und das Recycling seiner Brennstoffzellen-Stacks am Laufzeitende an. Dabei zielt der Technologiekonzern vor allem auf die Rückgewinnung sogenannter Platingruppenmetalle (PGM), die in Brennstoffzellen verarbeitet sind. Konkret lässt sich beispielsweise Platin laut Bosch zu mindestens 95 Prozent aus den Stacks zurückgewinnen und in neuen Stacks einsetzen. Platin fungiert in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...