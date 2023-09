Die Nachricht sorgte am Mittwoch für ein Beben an den Märkten. Ohne große Ankündigung wurde bekannt, dass die Schweizer Reederei MSC im großen Stil beim Hamburger Hafen einsteigen will. Bürgermeister Peter Tschentscher spricht von einer strategischen Partnerschaft und einer verbesserten Wettbewerbssituation. Andere sprechen von einem Ausverkauf und auch die Konkurrenz zeigt sich erbost.Anzeige:Vorgesehen beim nun abgegebenen Angebot von MSC (US5535301064) ist, sich mit 16,75 Euro je A-Aktie am Hamburger Hafen (DE000A0S8488) zu ...

