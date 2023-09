Es ist amtlich: Die Europäische Zentralbank bleibt hart und ist vor den mäßigen Konjunkturerwartungen nicht eingeknickt. Zum Ende der Sommerpause hat der Rat der EZB am Donnerstag die Leitzinsen erneut um 25 Basispunkte erhöht. Es ist somit die zehnte Erhöhung in Folge seit Beginn der Zinswende im Juli 2022. Im Vorfeld zur Sitzung waren sich Experten gewiss nicht einig, ob die Notenbank an ihrem Kurs festhält oder eine Zinspause einlegt (AssCompact berichtete).EZB erhöht Leitzinsen um 2,5 ProzentpunkteAlle ...

