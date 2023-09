Der SAP-Konkurrent wurde für die Zahlen zum ersten Fiskalquartal mit - 14 % abgestraft. 48 Mrd. $ lösten sich auf. Enttäuschend waren der Ausblick auf das Q2 und das geringere Wachstum im Cloud-Geschäft. Das zunehmend vom Thema KI abhängig ist. Drei Aussagen des Gründers Larry Ellison (Chairman + CTO) fanden zunächst nicht genug Beachtung:KI-Modelle werden im Supercluster von ORACLE schneller und kostengünstiger trainiert als bei der Konkurrenz. 2. Elon Musks Startup xAI wird für das Training seiner KI-Modelle die Cloud von ORACLE nutzen. 3. Neun Versorger von BERKSHIRE HATHAWAY übertragen ihre Warenwirtschaft auf die Fusion Cloud von ORACLE. Mit Kurszielen von JEFFERIES (145 $, bestätigt) und UBS (von 140 auf 135 $ gesenkt) bleibt Spielraum nach oben.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 37! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 37 u. a.:++ Die Stimmung ist zurzeit das Hauptproblem der Märkte++ Die Notenbanken haben ihren Job erledigt++ Zwei Börsenneulinge im Herbst gehen wir skeptisch an++ BRENT OIL hat seine kritische Hürde überschritten++ Blick auf EQUINOR, ENI und TOTALENERGIES++ Die Fed bleibt die Spielbank der SpekulationIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info