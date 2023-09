Nach den guten Nachrichten am Mittwoch bleibt die Stimmung in der Windbranche weiter gut. Die Hoffnung auf Unterstützung der EU sowie ein neuer Auftrag der BayWa bescheren dem Turbinenbauer Nordex ein sattes Kursplus von rund sechs Prozent. Im freundlichen Marktumfeld führt die Aktie den MDAX an.Der Münchener Mischkonzern Baywa setzt beim Bau eines Windparks in Spanien auf die Turbinen von Nordex. Baywa habe einen Auftrag zur Lieferung und Errichtung von 24 Turbinen erteilt, teilte Nordex am Donnerstag ...

