Erkrath (ots) -Marcin Rutecki ist der Geschäftsführer und Gründer der LOFTFX GmbH. Dort stellt er Loft-Türen her, die für die breite Masse erschwinglich sind. In diesem Artikel erfahren Sie, was eine Loft-Türe ist, welche Vorteile mit diesen verbunden sind und wo im Haus sie häufig eingesetzt werden.Mit dem Hausbau müssen unzählige Entscheidungen getroffen werden: Wie sieht der Grundriss aus? Welche Raumaufteilung soll das Haus haben? Und eben auch: Welche Türen kommen wo zum Einsatz? Loft-Türen haben dabei nur wenige Architekten und Bauherren auf dem Schirm, weil es sich dabei bisher um Luxusgüter gehandelt hat. "Aufgrund der Preislagen waren diese Türen bisher nur den wirklich wohlhabenden Kunden vorbehalten", bestätigt auch der Experte Marcin Rutecki."Mein Geschäftspartner und ich haben überlegt, wie wir die Loft-Türen bei gleichbleibend hoher Qualität in kürzerer Zeit produzieren können, um sie günstiger anbieten zu können - so konnten wir ein System entwickeln", führt der Geschäftsführer der LOFTFX GmbH weiter aus. Mittlerweile haben sie tausende Elemente produziert, verfügen über viel Erfahrung und entwickeln sich stetig weiter. Interessenten wird in den Ausstellungsräumen des Unternehmens ermöglicht, sich einen Eindruck zu verschaffen, wie die Stahl-Loft-Türen eingesetzt werden können. Das Problem, dem Marcin Rutecki häufig begegnet: Häufig ist es bereits zu spät, wenn sich Interessenten für die Stahl-Loft-Türen entscheiden, weil die Einbauvoraussetzungen beim Hausbau nicht berücksichtigt wurden. Deshalb ist es Rutecki ein Anliegen, die Einsatzmöglichkeiten von Stahl-Loft-Türen bekannter zu machen.Was ist eine Stahl-Loft-Türe?Loft-Türen bestehen aus einem Rahmen und dazwischenliegendem Glas. Für die Gestaltung gibt es mehrere Möglichkeiten: Ob einfache Tür oder Doppeltür, mehrere Unterteilungen oder durchgehende Glasfläche, die Gestaltungsoptionen sind vielzählig. Auch hinsichtlich der Öffnungsmechanismen stehen Varianten zur Verfügung, die von aufschwingenden Pivottüren bis hin zu Loft Schiebetüren reichen. Stahl-Loft-Türen sind dabei eine spezielle Untergruppe dieser Türen - bei ihnen ist der Rahmen mitsamt eventueller Unterteilungen aus Stahl gefertigt.Die Merkmale der Stahl-Loft-Türen1. Momentan sind möglichst offen gestaltete Wohnräume äußerst beliebt. Dadurch werden lichtdurchflutete Zimmer geschaffen - ein Faktor, der maßgeblich zum Wohlbefinden und zur Gesundheit beitragen kann. Damit sind allerdings auch Unannehmlichkeiten verbunden. Wegen der fehlenden Raumtrennung ist es in solchen Wohnkonzepten beispielsweise schwierig, die Geräusche aus einem anderen Raum abzuschirmen. Stahl-Loft-Türen schaffen hier Abhilfe: Die Helligkeit des offenen Konzepts bleibt erhalten, dennoch sind es Türen, die bei Bedarf geschlossen werden können.2. Darüber hinaus handelt es sich um äußerst robuste Konstruktionen, und das trotz - oder gerade wegen - der großen Glasflächen. Dabei wird nämlich Sicherheitsglas verbaut, ein Material, das stabiler ist als so manches Holz.3. In Büros, aber auch zu Hause im Homeoffice, schaffen Stahl-Loft-Türen eine diskrete Arbeitsatmosphäre, bei der Mitarbeiter oder Familienmitglieder auf einen Blick erkennen, ob sie gerade eintreten können oder ob es im Moment eher ungünstig ist.4. Außerdem sind mit Stahl-Loft-Türen maßgeschneiderte Lösungen möglich. Da sie individuell angepasst werden, sind auch eher ungewöhnliche Einsatzorte in Nischen, unter Dachschrägen oder zwischen Bögen möglich, wo Holztüren häufig an ihre Grenzen stoßen.5. Ein Vorteil der Stahl-Loft-Türen ist auch, in offenen Konzepten Energie zu sparen. Während ohne die großen Glastüren riesige Räume beheizt werden müssten, die jedoch gar nicht komplett genutzt werden, kann mit dem Einbau von Stahl-Loft-Türen deutlich zielgerichteter erwärmt werden.Wie werden Stahl-Loft-Türen ins Zuhause integriert?Ihre ganze Wirkung entfalten Stahl-Loft-Türen in offenen Raumgestaltungen. Dort können sie beispielsweise zur Trennung von Küche und Esszimmer eingesetzt werden, um Gerüche und Geräusche bei Bedarf aus der restlichen Wohnung fernzuhalten, ohne an Helligkeit einzubüßen. Auch als Trennwand zwischen dem Eingangsbereich und den restlichen Räumen eignen sich Stahl-Loft-Türen gut. Auf diese Weise bleiben Schmutz, Nässe und Wind in unmittelbarer Nähe der Eingangstür - im besten Fall ausschließlich dort. Beliebt ist auch der Einsatz im Arbeitszimmer, damit andere Familienmitglieder nicht unbedarft in ein wichtiges Telefonat hereinplatzen.Insgesamt können die modernen Türen überall dort eingebaut werden, wo eine physische, aber keine optische Trennung gewünscht wird. Der Kreativität sind dank individueller Anfertigungen kaum Grenzen gesetzt.Sie sind auf der Suche nach einer individuell gefertigten Stahl-Loft-Tür und wollen Ihren Räumlichkeiten damit einen besonderen Charme verleihen? Dann melden Sie sich jetzt bei Marcin Rutecki von LOFTFX (https://www.loftfx.de/) und vereinbaren Sie einen kostenlosen Beratungstermin!Pressekontakt:LoftFX GmbHMarcin RuteckiE-Mail: anfrage@loftfx.deTel.: 0211 542476 61Webseite: https://www.loftfx.de/Original-Content von: LoftFX GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171814/5603406