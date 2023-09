NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft nach einer Konferenz des Software-Herstellers auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Er sei zuversichtlich, dass das Unternehmen mit der Anwendung Copilot, einer Assistentenfunktion mit Künstlicher Intelligenz, den Umsatz im kommenden Jahr steigern könne, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Darüber hinaus habe das Management von einem starken Interesse an der Software-as-a-Service-Datenplattform Fabric berichtet./la/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2023 / 08:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2023 / 08:22 / ET





ISIN: US5949181045

