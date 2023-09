Boston (www.anleihencheck.de) - Die EZB setzte heute eine weitere Zinserhöhung um 25 Basispunkte durch und erhöhte den Hauptrefinanzierungszins auf 4,50 Prozent und den Einlagenzins auf 4,00 Prozent, so Simona Mocuta, Chief Economist bei State Street Global Advisors.Der Schritt sei weder eine Überraschung noch eine beschlossene Sache gewesen: Die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung habe in den Tagen vor der Entscheidung bei über 50 Prozent gelegen, nachdem sie zu Beginn des Monats bei 25 Prozent gelegen habe. Die Argumente für eine weitere Straffung der Geldpolitik und für eine Pause - wenn nicht sogar für ein vollständiges Ende des Straffungszyklus - hätten sich in letzter Zeit vor dem Hintergrund der Beinahe-Stagnation und der sichtbaren Fortschritte bei der Inflation ziemlich ausgeglichen. Im Moment sei der EZB-Rat der Ansicht, dass die Waage immer noch zugunsten weiterer präventiver Maßnahmen kippe. Da sich die Leitzinsen jedoch tief im restriktiven Bereich befinden würden und die frühere Straffung immer noch auf die Wirtschaft durchschlage, sollte dies nach Meinung von State Street Global Advisors die letzte Anhebung in diesem Zyklus sein. (14.09.2023/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...