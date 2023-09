Intelsat, Betreiber eines der weltweit größten integrierten satellitengestützten und terrestrischen Netze und führender Anbieter von Lösungen für Konnektivität an Bord von Flugzeugen (In-Flight Connectivity, IFC), hat das Raumfahrtzentrum Fucino von Telespazio in Italien in sein Netzwerk von Partner-Teleports aufgenommen, um das Wachstum seines globalen FlexEnterprise-Angebots zu bewältigen und weitere Managed Satellite Services zu ermöglichen.

The agreement expands Intelsat's points of presence in Europe and enables connectivity between Intelsat's existing data center in Fuchsstadt, Germany and Telespazio's Fucino facility (pictured). (Courtesy: Telespazio)

Die Partnerschaft ist bereits angelaufen und funktioniert nahtlos mit dem bestehenden terrestrischen Netz IntelsatOne IP/Multiprotocol Label Switching (MPLS) und der Satelliten-Flotte Epic von Intelsat. Mit der Vereinbarung erweitert Intelsat seine Präsenz in Europa und ermöglicht die Anbindung des bereits vorhandenen Intelsat-Datenzentrums in Fuchsstadt (Deutschland) an die Anlage von Telespazio in Fucino.

"Durch diese Vereinbarung mit Telespazio baut Intelsat seine FlexEnterprise-Lösung für seinen weltweiten Kundenstamm aus. Das Fucino-Gateway stellt inländische Bodeneinrichtungen für Kunden wie italienische Energieversorger und Regierungseinrichtungen bereit, die aufgrund von regulatorischen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen Satellitenverkehr vor Ort abwickeln müssen, aber auch für Medienunternehmen, die einen europäischen oder globalen Vertrieb beabsichtigen", sagte Rhys Morgan, VP und General Manager, EMEA Media and Networks Sales bei Intelsat.

Heute betreibt Intelsat ein globales Netz von über 60 Erdfunkstellen (Teleports) und Zugangspunkten (Points of Presence, PoP), die zusammen das integrierte IntelsatOne Network bilden. Für unternehmenskritische Kommunikationsdienste implementiert und betreibt Intelsat häufig Dienste, die bei den Kunden vor Ort und an Teleports von Drittanbietern installiert sind, um physische und logische Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.

"Wir freuen uns sehr, diese Vereinbarung mit Intelsat getroffen zu haben. Sie ermöglicht es uns, das Angebot an Diensten, die von unserem Teleport in Fucino aus verfügbar sind, auf die Marktsegmente Energie und Regierungseinrichtungen auszuweiten, die für Telespazio von großem Interesse sind", sagte Alessandro Caranci, SVP, Satellite Communications bei Telespazio.

Telespazio, ein Joint Venture zwischen Leonardo (80 %) und Thales (33 %), ist einer der weltweit größten Anbieter von Satellitenlösungen und -diensten und wird auch eine Palette von Systemintegrationsdiensten anbieten. Die Partnerschaft mit Intelsat ist darauf ausgerichtet, die digitale Infrastruktur sowie die Breitband- und Rundfunkkapazitäten in der Region zu verbessern.

Über Intelsat

Das globale Profi-Team von Intelsat konzentriert sich auf die Bereitstellung einer nahtlosen und sicheren satellitengestützten Kommunikation für Regierungen, NGOs und gewerbliche Kunden mittels des firmeneigenen globalen Netzwerks und der Managed Services der nächsten Generation. Durch die Überbrückung der digitalen Kluft durch einen der weltweit größten und fortschrittlichsten Satelliten-Bestände und eine entsprechende Konnektivitäts-Infrastruktur schafft Intelsat für Menschen und ihre Hilfsmittel Möglichkeiten, über Ozeane hinweg zu kommunizieren, quer über Kontinente zu sehen und durch den Himmel zu hören, mit dem Ziel der Kommunikation, Kooperation und Koexistenz. Seit seiner Gründung vor sechs Jahrzehnten steht das Unternehmen für die jeweils "ersten Errungenschaften" der Satellitenbranche beim Dienst an seinen Kunden und dem Planeten. Gestützt auf ein Vermächtnis der Innovation und durch den Fokus auf eine neue Generation von Herausforderungen haben die Intelsat-Teammitglieder ihren Blick nun auf die "nächsten ersten Errungenschaften" im Weltraum geheftet, während sie den Bereich durcheinander wirbeln und die Führung bei der digitalen Transformation der Branche übernehmen.

