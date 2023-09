Troy, Michigan (ots/PRNewswire) -KellyOCG, die Outsourcing- und Consultinggruppe von Kelly, lanciert die Weiterentwicklung unserer Technologieplattform Kelly Helix, mit der Einführung von Kelly Helix Analytics und unserer verbesserten Human-Cloud-Lösung, zwei innovativen Lösungen, die das Benutzererlebnis und den Nutzen für unsere Kunden verbessern sollen.Kelly Helix Analytics ist die nächste Weiterentwicklung unseres Talentanalyse-Portals. Aufbauend auf einer hochmodernen technischen Architektur können wir unseren Kunden jetzt mehr maßgeschneiderte- und Echtzeitdaten liefern und so ein besseres Management ihrer externen Mitarbeiter ermöglichen. Mit dem Fachwissen des KellyOCG-Teams können Kunden nahtlos von Erkenntnisgewinnung zur Erzielung von signifikanten Auswirkungen übergehen. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:- Data Storytelling: Kelly Helix Analytics ermöglicht es dem KellyOCG-Team, Daten in praktisch umsetzbare Erkenntnisse umzuwandeln, wodurch komplexe Informationen leicht verständlich gemacht und fundierte Entscheidungen ermöglicht werden.- Verbesserte Transparenz: Diese Lösung bietet beispiellose Transparenz und bietet Unternehmen einen umfassenden Überblick über ihre externen Mitarbeiter, einschließlich globaler Tarife, Leistungsindikatoren und Lieferketteneffektivität, was letztendlich zu effektiveren Personalstrategien führt.- Individuelle Dashboards: Kelly Helix Analytics ermöglicht es uns, Dashboards auf die Bedürfnisse von bestimmten Benutzergruppen zuzuschneiden, und liefert so relevante und praktisch umsetzbare Informationen in Echtzeit. Diese Verbesserung ermöglicht es Personal-Managern und Stakeholdern, durch den Zugriff auf die aktuellsten Daten vertiefte Einblicke zu erhalten und die Produktivität zu erhöhen.Der Zugriff auf die verbesserte Human-Cloud-Lösung von KellyOCG über Kelly Helix UX vereinfacht und sichert die Talentgewinnung und das Management von Freelancern für Unternehmen. Durch den einfachen Zugang zu Human-Cloud-Plattformen geben wir Unternehmen die Gewissheit, dass sie die richtigen Personen für ihre Aufgaben finden können.Die Human-Cloud-Lösung optimiert administrative Aufgaben, einschließlich Vertragsmanagement, Zahlungsabwicklung und Kommunikation. Dieser zentralisierte Ansatz fördert eine effiziente Zusammenarbeit zwischen Kunden und Freelancern, wodurch fragmentierte Tools und multiple Kommunikationskanäle überflüssig werden. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:- Vereinfachtes Freelancer-Engagement: KellyOCG bietet Unternehmen eine intuitive Plattform, um selbständig nach Freelancern zu suchen und mit ihnen in Kontakt zu treten, was den Prozess der Identifizierung und Einstellung der richtigen Mitarbeiter vereinfacht.- Selbstbestimmte Einstellung: Unser Tool ermöglicht es dem Einstellungskomitee, eine aktive Rolle bei der Talentakquise zu übernehmen und direkt nach Freelancern zu suchen und diejenigen auszuwählen, die ihren Bedürfnissen und Kriterien entsprechen.- Verbesserte Sichtbarkeit und Einblicke: Mit unserer Lösung erhalten Unternehmen einen verbesserten Überblick über ihre freien Mitarbeiter mit Zugang zu wertvollen Einblicken. Dies unterstützt Entscheidungsträger und erleichtert eine bessere Ressourcenzuweisung.- Unübertroffene Expertise: Als Branchenführer im Talentmanagement stellt KellyOCG sicher, dass Kunden an der Spitze der Human-Cloud-Revolution bleiben. Wir ermöglichen es Unternehmen, unterstützt von unserem verlässlichen Fachwissen, den globalen Freelancer-Pool souverän zu nutzen."Ich freue mich, den strategischen Fortschritt der Kelly Helix-Technologieplattform bekanntgeben zu können. Als wir Kelly Helix UX in 2021 eingeführt haben, war unser Ziel klar: die Erfahrungen unserer Kunden zu verbessern und ihren Weg zu vereinfachen", sagte Tammy Browning, Präsidentin von KellyOCG. "Diese Weiterentwicklung stellt eine nahtlose Erweiterung unserer ursprünglichen Vision dar, die unsere Angebote zu neuen Höhen führt und es für Personalmanager auf der ganzen Welt viel einfacher macht, die benötigten Talente einzustellen. Während die Talentakquisitionslandschaft immer komplexer wird, bleiben wir unserem Versprechen treu - wir setzen uns dafür ein, Prozesse zu optimieren und unseren geschätzten Kunden den Weg zu erleichtern".Um mehr über die vollständigen Lösungen von Kelly Helix UX zu erfahren und eine Demo anzufordern, besuchen Sie www.kellyhelix.com.Informationen zu KellyOCGdurch unsere unerreichte globale Talent Supply Chain und führende Personallösungen wie Managed Service Provider (MSP) und Recruiting Process Outsourcing (RPO) verbindet KellyOCG Unternehmen mit den talentierten Mitarbeitern, die sie benötigen, um ihr Geschäft zu erweitern. Wir kombinieren jahrzehntelange Erfahrung in der Personalbranche mit Erkenntnissen aus erster Hand und einem kontinuierlichen Fokus auf Technologie, um erstklassige Programme zu produzieren, die den einzigartigen Anforderungen eines Unternehmens gerecht werden und sie auf den Weg zu einem ganzheitlichen Talentmanagement bringen können. Unsere Fähigkeit, vorherzusagen, wie es im Bereich der Talent-Lösungen weitergehen wird, treibt uns dazu, den Status Quo in Frage zu stellen, und macht uns zu einem vertrauenswürdigen Partner für unser globales Kundenportfolio, das sich über führende Branchen in Nordamerika, APAC und EMEA erstreckt. Besuchen Sie kellyocg.com oder verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn, um mehr zu erfahren.