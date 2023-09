The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.09.2023.

Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.09.2023

.

ISIN Name

DE000A14KEB5 home24 SE

LU2109787395 Amundi Index Solutions

LU2153616326 Amundi Index Solutions

