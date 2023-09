London (www.anleihencheck.de) - Es war wahrscheinlich eine knappe Entscheidung, aber es gab die letzte Zinserhöhung durch die EZB, die der Aktienmarkt größtenteils erwartet hatte, so Robert Schramm-Fuchs, Portfolio Manager, European Equities Team bei Janus Henderson Investors.Angesichts des Wortlauts der Erklärung und der nach unten korrigierten mittelfristigen Inflationsprognosen klinge es so, als ob die EZB den Zinserhöhungszyklus nun abgeschlossen habe und eine lange Pause zu erwarten sei. In der Vergangenheit habe sich gezeigt, dass die Aktienmärkte die letzte Zinserhöhung in einem Zyklus eher positiv aufgenommen hätten, unabhängig davon, ob eine Rezession gefolgt sei oder nicht. Die größte europäische Volkswirtschaft, Deutschland, stehe schon das ganze Jahr über am Rande einer technischen Rezession, und die Eurozone insgesamt sei nicht weit davon entfernt. Insofern sollte dies nicht mehr negativ überraschen. Bei vielen zyklischen europäischen Aktien sei eine Rezession bereits eingepreist. Folglich sehe Robert Schramm-Fuchs jetzt ein verbessertes Risiko-Ertrags-Verhältnis und ein günstiges Umfeld für europäische Stockpicker. (14.09.2023/alc/a/a) ...

