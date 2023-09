Der jüngste Rückschlag bei First Solar hat nach Ansicht von BMO Capital Markets einen attraktiven Einstiegspunkt geschaffen. Analyst Ameet Thakkar stufte die Aktie von "Market Perform" auf "Outperform" hoch. Er behielt sein Kursziel von 237 Dollar für die Aktie bei, was ein Aufwärtspotenzial von 39 Prozent bedeutet."Unserer Meinung nach ist die First-Solar-Aktie nach dem jüngsten Analystentag in ungerechtfertigtem Maße gesunken. Wie in unserer Zusammenfassung des Analystentags Anfang dieser Woche ...

