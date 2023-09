DJ XETRA-SCHLUSS/EZB stützt DAX - Immobiliensektor im Höhenflug

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit kräftigen Aufschlägen hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag auf die geldpolitische Entscheidung der EZB reagiert. Die Währungshüter haben zwar die Leitzinsen um 25 Basispunkte erhöht, zugleich präsentierte die EZB aber deutlich niedrigere Wachstumsprognosen und signalisierte, dass es unter Umständen keine weiteren Zinsschritte mehr geben wird. Der DAX reagierte mit Aufschlägen von 1 Prozent auf 15.805 Punkte, während der Euro auf rund 1,0670 Dollar abwertete.

"Nun kann sich die EZB die Zeit nehmen, um die Auswirkungen ihrer Politik auf die Gesamtwirtschaft und die Geldentwertung in den nächsten Monaten zu analysieren", kommentierte HQ Trust die Zinserhöhung der EZB. Da zu erwarten sei, dass die wirtschaftliche Entwicklung in den kommenden Monaten schwach bleiben und die Arbeitsmärkte in der Währungsunion auf die bisherigen Zinssteigerungen mit geringerem Beschäftigungsaufbau reagieren werde, dürfte die zehnte auch die letzte Zinserhöhung in diesem Zyklus gewesen sein, glaubt Chefökonom Michael Heise.

Mit kräftigen Aufschlägen begrüßte der zinssensible Immobiliensektor die EZB-Entscheidung. Vonovia gewannen 5,1 Prozent und waren Tagesgewinner im DAX, Aroundtown 6,3 Prozent, Grand City 2,5 Prozent bzw LEG 3,3 Prozent.

Windenergieaktien waren auch am Donnerstag gefragt. Die EU hat angekündigt, ein Maßnahmenpaket zur Unterstützung der Branche zu schnüren. Hinzu kamen am Berichtstag positive Unternehmensnachrichten wie etwa ein Auftrag für Lieferung und Errichtung von 24 Turbinen bei Nordex sowie positive Analystenstimmen im Sektor. Nordex gewannen 5,5 Prozent und Siemens Energy 4,2 Prozent.

Mobilfunkaktien gesucht - Bundesnetzagentur schürt Kursfantasie

Im Blick standen auch weiterhin die Aktien der deutschen Mobilfunkbetreiber, die bereits am Mittwochnachmittag einen Satz nach oben gemacht hatten, und dann wieder etwas zurückgekommen waren von den Hochs. Marktteilnehmer verwiesen auf Pläne der Bundesnetzagentur, die auslaufenden Nutzungsrechte für die Mobilfunkfrequenzen um fünf Jahre zu verlängern und damit zunächst nicht mit einer Auktion zu versteigern. "Unsere vorrangigen Ziele sind die Verbesserung der Versorgung für alle Verbraucher und die weitere Förderung des Wettbewerbs. Wir erwägen, die bestehenden Nutzungsrechte zu verlängern, um kurzfristig ausreichend Planungs- und Investitionssicherheit herzustellen", zitierte die FAZ Klaus Müller, den Präsidenten der Bundesnetzagentur.

Die Analysten von Citi haben nun United Internet (+4,5%), 1&1 (+6,5%) sowie Telefonica Deutschland (+1,9%) alle auf "Buy" von "Hold" erhöht und die Kursziele angehoben. Deutsche Telekom verteuerten sich um 1,2 und Vodafone um 1,4 Prozent.

Schwach im Markt lag der stimmungstechnisch angeschlagene Autosektor. Im DAX schloßen BMW 1,5 Prozent niedriger. Hier soll Barclays das Kursziel gesenkt haben und die Aktie auf "Underweight" von zuvor "Equalweight" abgestuft haben. Aber auch andere Titel aus dem Sektor standen auf dem Verkaufszettel.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.805,29 +1,0% +13,51% DAX-Future 15.814,00 +0,9% +11,41% XDAX 15.811,91 +1,1% +14,00% MDAX 27.326,00 +1,0% +8,79% TecDAX 3.114,39 +1,1% +6,62% SDAX 13.209,62 +1,2% +10,77% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 131,13 +50 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 26 14 0 3.625,7 79,6 71,4 MDAX 38 11 1 486,1 29,4 33,0 TecDAX 25 5 0 741,8 27,6 28,3 SDAX 52 15 3 107,5 14,4 14,4 ===

September 14, 2023

