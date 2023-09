Die S Immo passt die Portfoliostrategie und etabliert Tschechien als neuen Kernmarkt. Vor dem Hintergrund des zuletzt gesteigerten Büro-Anteils am Gesamtportfolio sollen zur Aufrechterhaltung eines diversifizierten Portfolios künftig Investitionen verstärkt auch im Retail-Segment in stabilen Märkten und etablierten Standorten evaluiert werden. In diesem Zusammenhang wird der Vorstand der S Immo AG auch den Ankauf von Büro- und Retailobjekten der CPI Property Group in Tschechien prüfen.

Den vollständigen Artikel lesen ...