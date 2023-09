DJ PTA-Adhoc: S IMMO AG: Strategie-Update

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wien (pta/14.09.2023/18:00) - Vorstand und Aufsichtsrat der S IMMO AG haben heute die Portfoliostrategie angepasst. Als weiterer Kernmarkt wird Tschechien mit einem entsprechenden Investitionsfokus etabliert. Vor dem Hintergrund des zuletzt gesteigerten Büro-Anteils am Gesamtportfolio sollen zur Aufrechterhaltung eines diversifizierten Portfolios künftig Investitionen verstärkt auch im Retail-Segment in stabilen Märkten und etablierten Standorten evaluiert werden. In diesem Zusammenhang wird der Vorstand der S IMMO AG auch den Ankauf von Büro- und Retailobjekten (Portfolien) der CPI Property Group in Tschechien prüfen.

