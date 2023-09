Warren Buffetts Berkshire Hathaway gab bekannt, dass es etwa 5,5 Millionen Aktien von HP verkauft hat und damit einen Teil seiner großen, erfolglosen Investition in den Hersteller von Personal Computern und Druckern rückgängig gemacht hat.Berkshire verkaufte die Aktien diese Woche für etwa 158 Millionen Dollar und reduzierte damit seine HP-Beteiligung auf etwa 3,27 Milliarden Dollar, wie aus einer Einreichung bei der U.S. Securities and Exchange Commission hervorgeht. Allerdings bleibt Berkshire ...

