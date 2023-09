Die globalen Wirtschaftsaussichten sind verhalten, insbesondere in Deutschland. Ulrich Stefan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank, erklärt im wO-Interview, warum die Marktlage aktuell nicht einfach ist. Angesichts der unterschiedlichen Vorzeichen für die Märkte in den USA, Europa und dem Rest der Welt, schaut der Experte bei den einzelnen Regionen genau hin: Sind US-Aktien schon zu heiß gelaufen oder gibt es hier noch Luft nach oben - Sind chinesische Aktien jetzt ein Schnäppchen - Und wie sieht es auf dem heißesten Zukunftsmarkt Indien aus - Was Anleger tun können und was es zu beachten gibt: Das und mehr im Interview!